Haberler Trabzonspor Avcı dönüşe hazır

Avcı dönüşe hazır

Başkan Doğan ile yakın ilişkisi olan Abdullah Avcı’nın Fırtına’dan gelen teklife sıcak yaklaştığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 06:50
Avcı dönüşe hazır

Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı döneminin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Nenad Bjelica ile yollar ayrıldıktan sonra başkan Ertuğrul Doğan, birlikte büyük başarılar yakaladığı Avcı ile temas kurdu. Yurt dışında olan deneyimli çalıştırıcı, Karadeniz kulübü için dün Türkiye'ye dönüş yaptı. İkilinin başbaşa görüşmesinin ardından işin adının konması bekleniyor. Avcı'nın Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Böylece tecrübeli çalıştırıcı kariyerinde ikinci defa Trabzonspor'un başına geçecek. Yine kupalar ve benzer başarılar peşinde koşmaya başlayacak. Camia da onun yeniden kulübeye geçmesini istiyor.

TRABZONSPOR İLE 3 KUPA ALDI

Abdullah Avcı, teknik adamlık kariyerinde kulüp bazında 3 kupasını da bordo-mavililerin başında kazandı. Deneyimli hoca 2021-22 sezonunda Fırtına'yı hasretle beklediği şampiyonluğa taşıdı. 2020-21 ve 2022-23 sezonlarında Süper Kupa'yı kazandı.

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