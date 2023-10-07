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Fırtına'nın kabusu

Teknik direktör Nenad Bjelica, kadro tercihi ve özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbol nedeniyle hedef tahtasına konuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Fırtına'nın kabusu

Bordo mavili takım, Süper Lig'in 8. hatasında Adana Demir'e 1-0 yenildi. Trabzonspor, 29. dakikada Nani'nin attığı golle Adana deplasmanından puansız ayrıldı. İki hafta önce Mersin'de 2-0 öne geçmesine rağmen Hatayspor'a 3-2 yenilen Karadeniz devi, geçen hafta Pendik sınavını kazansa da oynanan futbol nedeniyle teknik direktör Nenad Bjelica eleştirilmişti. Dün de kadro seçimi ve özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbol nedeniyle hedef oldu.

TARAFTARDAN SERT ELEŞTİRİLER

Hırvat hocaya bordo-mavili taraftarlar sosyal medyadan sert eleştiriler yöneltti. İstikrarı bir türlü sağlayamayan 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor ile deplasman performansı da iyi değil. Dış sahada oynadığı 9 maçta 7 yenilgi yaşayan Hırvat teknik adam, sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, iç sahada 2.5 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalarken; dışarıda ise 0.72'de kaldı. Karadeniz devinin dış saha maçları kabus oldu.

İlk kez fileleri sarsamadı

Karadeniz devi dün Adana Demirspor'a yenilirken, ilk kez de bir maçta rakip fileleri sarsamadı. 15 golle Trendyol Süper Lig'in en skorer 3. takımı olan bordo-mavililer, bu kez Mavi Şimşek'in defans hattını aşamadı. Özellikle ilk yarıda oynanan etkisiz futbolun ardından ikinci 45 dakikada kendine gelen bordo-mavililer, pozisyonları gole çeviremediler.

Onuachu bu kez durdu

Onuachu, Adana Demirspor karşısına Trabzonspor'un en önemli gol silahı olarak çıktı. 2014-15'ten bu yana bordo mavili formayla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında durdu. 90 dakika mücadele eden Nijeryalı forvet bu kez istediği topları alamayınca gol atamadı.

Visca yine üretemedi

Kasımpaşa mücadelesinde bu sezonki ilk asistini yapan Visca, ilk golünü de Beşiktaş filelerine yollamıştı. Hatay karşılaşmasında da Onuachu'nun ikramını golle sonuçlandıran Boşnak sağ kanat, Pendikspor sınavının ardından Adana Demir'i de boş geçti. Son 5 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan Boşnak futbolcu dün etkisizdi.

Bjelica'dan 4 değişiklik

Fırtına'nın hocası Bjelica, son oynanan Pendikspor maçının başlangıç 11'ine göre dün 4 değişikliğe gitti. Kırmızı kart gören Mendy ile sakatlığı süren Benkovic yoktu. Sağ bek Mehmet Can ile sol kanat Trezeguet de yedek soyundu. Bjelica, bu oyuncular yerine Denswil, Larsen, Berat Özdemir ve Fountas'a Demir karşısında forma şansı verdi.

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