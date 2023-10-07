1 puanı hak ettik

Karadeniz devi, Adana Demirspor'a 1-0 yenildi. Teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Hırvat hoca şunları söyledi: Galibiyetten ötürü Adana Demirspor'u tebrik ediyorum. Aslında iyi bir maç çıkardık. İyi bir oyun ortaya koyduk. Hep istedi takımımız, futbolcularım son ona kadar gayet iyi mücadele verdi. Rakibimiz kime karşı oynarsa oynasın fırsatlar yaratan bir takımdı. En azından 1 puanı hak etmiştik."

Bjelica iyi oynattı

Adana Demirspor'un hocası Kluivert: "Rakip takımın hocası Bjelica'yı tebrik etmek lazım. Son zamanlarda en iyi futbolu bize oynattı. 1-0'dan sonra maçı ele geçirdik. 2. yarıda önemli hamleler yaparak skoru tutmayı başardık."