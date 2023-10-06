Haberler Trabzonspor Tek yenilgisi var

Tek yenilgisi var

Adana Demirspor geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayarak haftaya 3. sırada girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Tek yenilgisi var

Adana Demirspor geride kalan 7 lig maçında 4 galibiyet ile 2 beraberlik alarak 14 puan toplayarak haftaya 3. sırada girdi. Mavi-lacivertli ekip, iç sahadaki performansıyla da dikkat çekiyor. Yeni Adana Stadyumu'nda bu sezon dört maça çıkan Patrick Kluivert'ın öğrencileri; Çaykur Rizespor (2- 1), Pendikspor (3-0), Beşiktaş (4-2) ve Alanyaspor'u (4-0) mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Son maç Trabzonspor'un

İki ekip arasında geçen sezon oynanan iki karşılaşmada takımlar 1'er kez kazandı. Ligin ilk yarısındaki mücadeleden Adana Demirspor 3-2'lik skorla üstün ayrılan taraf oldu. Rövanşı ise Trabzonspor farklı bir skorla aldı. Evindeki mücadeleden Yusuf Yazıcı, Vitor Hugo, Edin Visca ve Umut Bozok'un golleriyle 4-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor Adana Demirspor ile ligde oynadığı maçlarda üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, son 10 Süper Lig maçının 8'ini kazandı. Tek yenilgisini geçen sezon aldı. Genelde ise 25 galibiyet, 14 yenilgi ve 8 beraberlik yaşadı

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