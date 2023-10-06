Haberler Trabzonspor Nenad Bjelica: En azından bir puanı hak ettik!

Nenad Bjelica: En azından bir puanı hak ettik!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu maçın ardından bordo mavillilerin teknik direktörü Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 22:44
Nenad Bjelica: En azından bir puanı hak ettik!

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Bu maçın ardından bordo mavillilerin teknik direktörü Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Galibiyetten ötürü rakibi tebrik ederim. Bugün iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Mücadelenin hep içerisinde olduk. Gol fırsatlarımız oldu. Takım son ana kadar iyi mücadele verdi. Adana Demirspor, burada gayet iyi bir oyun ortaya koyan bir takım. Biz bugün en azından bir puanı hak ettik. İyi bir savaş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum.

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