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Mendy’nin yerine Berat

Kırmızı kart cezalısı Batista Mendy'nin yokluğunda formayı kimin alacağı merak konusu olmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 06:50
Mendy’nin yerine Berat

Kırmızı kart cezalısı Batista Mendy'nin yokluğunda formayı kimin alacağı merak konusu olmuştu. Teknik direktör Bjelica'nın Berat Özdemir'de karar kıldığı öğrenildi. Yaz döneminde kiralık olarak geri dönen 25 yaşındaki oyuncunun Adana Demirspor karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Berat bu sezon sonradan oyuna girdiği 3 karşılaşmada 55 dakika süre aldı.

BENKOVIC DİNLENDİ

Pendik maçında sakatlanan Benkovic'in çekilen MR'ında ciddi bir sakatlık tespit edilmedi. Kas spazmı olan futbolcunun tedbir amaçlı dinlendirilmesi gerektiği ve Adana Demir maçı kadrosuna alınmadığı bildirildi.

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