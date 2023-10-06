Haberler Trabzonspor Adana Demirspor Trabzonspor maçı CANLI

Adana Demirspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Nenad Bjelica'nın öğrencileri zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 20:51 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 20:51
Adana Demirspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor.

Nenad Bjelica'nın öğrencileri zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GÖZLER ONUACHU'DA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş istifa etti! İşte Beşiktaş'ta yeni hoca adayları...
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz | İşte dakika dakika yaşananlar ve harekatın ayrıntıları
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
Montella'nın yardımcıları belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı
Demir'e karşı 3 eksik var
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Nassr uzatmalarda yıkıldı Al Nassr uzatmalarda yıkıldı 20:13
Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı 19:33
F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı 19:26
Antalyaspor G.Saray maçına hazır Antalyaspor G.Saray maçına hazır 19:24
Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret 18:54
F.Bahçe Beko - O. Milano | CANLI F.Bahçe Beko - O. Milano | CANLI 18:35
Daha Eski
G.Saray Antalya'ya geldi! G.Saray Antalya'ya geldi! 18:34
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! 17:52
A. Demirspor - Trabzonspor | CANLI A. Demirspor - Trabzonspor | CANLI 17:39
A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! A. Demirspor - Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:24
PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... PFDK sevkleri açıklandı! F.Bahçe... 17:13
Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... Rosier'den flaş hareket! Sosyal medyadan... 16:55