Adana Demirspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor.

Nenad Bjelica'nın öğrencileri zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Adana Demirspor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Nani, Niang

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Bakasetas, Bardhi, Fountas, Visca, Onuachu

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

GÖZLER ONUACHU'DA

Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Adana Demirspor karşısında takımın en önemli gol silahı. 2014/15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk üç Süper Lig maçında en fazla gole katkı yapan isim olan (3 gol, 1 asist) 29 yaşındaki forvet, Adana Demirspor karşısında da bu istikrarı devam ettirmek istiyor.