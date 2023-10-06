Haberler Trabzonspor Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET İZLE) - Trabzonspor maçı özet izle

Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET İZLE) - Trabzonspor maçı özet izle

Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 21:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 22:20
Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor (GENİŞ ÖZET İZLE) - Trabzonspor maçı özet izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu.

Heyecan dolu mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Adana Demirspor oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 30'uncu dakikada Nani kaydetti.

7'nci dakikada Trabzonspor'da topu alan Onuachu, sol kanattan bindiren Fountas'a pasını gönderdi. Hızla ceza sahasına sokulan Fountas'ın çaprazdan gönderdiği şutta top yan ağlarda kaldı.

10'uncu dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, topu ceza sahasının dışındaki Niang'a gönderdi. Niang'ın, gelişine yaptığı plase şutta Uğurcan topu kornere çeldi.

18'inci dakikada Trabzonspor'da Bardhi, atağa çıkarken yaptığı hatalı pasta topu Niang'a kaptırdı. Çalımlarla rakip ceza sahasına sokulan Niang'ın sert şutunda Uğurcan topu kornere çeldi.

28'inci dakikada Trabzonspor'da orta sahada topu kazanan Bardhi, rakibini çalımlayarak ceza sahasına sokuldu. Bardhi, sol kanatta müsait pozisyondaki Fountas'a topu göndermeyip, uzaktan şutunu çekti. Kaleci Ertaç, topu iki hamlede kontrol etti.

30'uncu dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kontratakta Adana Demirspor'da sol kanatta topu alan Yusuf Sarı, hızla çizgiye inip, içeri ortaladı. Uğurcan'ın tokatladığı topu önünde bulan Nani'nin uzak köşeye yaptığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

41'inci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor'da Yusuf Sarı, rakibini çalımlayıp içe kat etti. Ceza sahasına giren Yusuf'un yerden sert şutunda top yan direğe çarpıp auta gitti.

Maçın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada Trabzonspor'da sol kanattaki Fountas topla buluştu. Fountas'ın içeri ortasında topu önüne alan Onuachu, rakibini geçip şutunu çekti ancak top üstten auta gitti.

60'ıncı dakikada ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Trabzonspor'da topun başına Bakasetas geçti. Bakasetas'ın sert şutunda barajdan seken top, Onuachu'nun önünde kaldı. Onuachu'nun yakın mesafeden yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

82'nci dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Balotelli, ceza sahası dışından şutunu çekti. Uğurcan'dan dönen topu Zeneli kafayla tamamladı ve top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Adana Demirspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş istifa etti! İşte Beşiktaş'ta yeni hoca adayları...
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz | İşte dakika dakika yaşananlar ve harekatın ayrıntıları
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
Montella'nın yardımcıları belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica: En azından bir puanı hak ettik!
B. Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz
AVCILAR SU KESİNTİSİ - Avcılar'da sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? (6 Ekim 2023)
BEYKOZ SU KESİNTİSİ - Beykoz'da sular ne zaman gelecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
B. Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz. B. Özdemir: Düştüysek kalkmasını biliriz. 22:20
Larsen: Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz! Larsen: Maçı kaybettiğimiz mutsuzuz! 22:17
Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı Şenol Güneş futbolcular ve teknik heyet ile vedalaştı 21:34
F.Bahçe Alagöz Holding'den 66 sayı fark! F.Bahçe Alagöz Holding'den 66 sayı fark! 21:29
Adanaspor'da flaş ayrılık! Adanaspor'da flaş ayrılık! 21:26
Al Nassr uzatmalarda yıkıldı Al Nassr uzatmalarda yıkıldı 20:13
Daha Eski
Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı Abdülkadir kadroda neden yok? Bjelica açıkladı 19:33
F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı F.Bahçe'de Kasımpaşa mesaisi başladı 19:26
Antalyaspor G.Saray maçına hazır Antalyaspor G.Saray maçına hazır 19:24
Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret Dursun Özbek'ten Ümraniyespor'a ziyaret 18:54
F.Bahçe Beko - O. Milano | CANLI F.Bahçe Beko - O. Milano | CANLI 18:35
G.Saray Antalya'ya geldi! G.Saray Antalya'ya geldi! 18:34