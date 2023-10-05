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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan rakiplere gönderme! "Yıldızlar da söner"

Galatasaray ve Fenerbahçe çok fazla yıldız oyuncu aldı. Geçen sene biz bu örneği gördük. Fazla yıldız transferi yapmak mutlak başarıyı getirmiyor. Arkasında birçok koşul daha var. Bizler sahada mücadele eden, yüreğini ortaya koyan, savaşan bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Avcı'ya kapımız her zaman açık ama şu anda hocamız Nenad Bjelica. Farklı bir gündemimiz yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan rakiplere gönderme! "Yıldızlar da söner"

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan, açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili kulübün 1 numarası birçok merak edilen soruya içtenlikle yanıt verdi. Doğan "Galatasaray ve Fenerbahçe önemli transferler yaptılar. Onları tebrik ediyorum. Ancak yapılan her yıldız transferi başarıyı getirmiyor. Biz bunu geçen sezon yaşadık. O başarının sahadaki takımın duruşu, taraftarın tribündeki duruşu ve ekonomik koşullarla çok alakası var. Biz bunların hepsini 7 yılda deneyimledik. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş çok değerli kulüpler. Onlar bizi burada yendi, biz onları İstanbul'da yendik. Yıllara uzanan bir rekabetimiz var" dedi.

HEDEFİMİZ HEP ZİRVEDİR

Karadeniz devinin başkanı Ertuğrul Doğan şöyle konuştu: "Nerede, nasıl, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Sonunun başarı ve zirve olduğunu söylemiyorum ama nelerin olması gerektiğini çok iyi biliyorum. Biz bunların hepsini yapacağız sonra sonucunu hep birlikte göreceğiz. Biz sahada mücadele eden, yüreğini ortaya koyan bir takım oluşturmak istiyoruz. O takıma doğru da bir gidişatın olduğunu görüyoruz. Trabzonspor'un hedefi ve yeri her zaman zirvedir. Biz de bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz. Yönetim olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz.

HER ŞEYİ GÖZE ALDIM

Başkanlık kolay değil. Hem emeğini, hem zamanını hem paranı veriyorsun. Giderken de alkışlanarak giden bir başkan hatırlamıyorum ben. Ben fanatik bir taraftarım. Takıma olan duygum o kadar yoğun ki bu zorluklara katlanıyorum. Camia zor, maddi durumlar sıkıntılı. Bunların hepsini bilerek göreve geldim.

Bjelica mesaisinin büyük bölümünü tesislerde geçiriyor. Oyuncularla iletişimi çok iyi. Bizlerle ilişkisi üst seviyede. Her türlü konuyu açık şekilde konuşabiliyoruz. Transfer döneminde kulübün mali durumunu uygun şekilde hareket ettik. Aldığımız tüm oyuncularda imzası var. Hepsi kendi talebiyle geldi. Hocamızın da bizim de niyetimiz zirvede olmak. Bazen niyetle olmuyor bu işler. Şansa da ihtiyaç var.

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