Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 16:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 16:43
Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Stefano Denswil

5. Rayyan Baniya

6. Jens Stryger Larsen

7. Eren Elmalı

8. Arif Boşluk

9. Mehmet Can Aydın

10. Dimitris Kourbelis

11. Abdülkadir Ömür

12. Anastasios Bakasetas

13. Enis Bardhi

14. Göktan Gürpüz

15. Tonio Teklic

16. Berat Özdemir

17. Umut Güneş

18. Mahmoud Trezeguet

19. Edin Vişça

20. Taxiarchis Fountas

21. Paul Onuachu

22. Umut Bozok

23. Enis Destan

DİĞER
Ateş Kuşları’nda Gülayşe Kara ile evleniyor, Barbaros gemileri yakıyor!
SİHA’lar Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ait olduğu iddia edilen elektrik santralini vurdu!
Sahca Boey'e kötü haber!
F.Bahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Adana deplasmanında!
Doğan'dan flaş sözler!
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resmi tatil mi? (2023)
EMEKLİ ZAMMINDA ÇİFTE ZAM FORMÜLÜ | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
KUMPİR BÖREĞİ TARİFİ | Kumpir böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a dev piyango! 30 milyon Euro... G.Saray'a dev piyango! 30 milyon Euro... 16:44
BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? 16:36
Fırtına'nın Adana kafilesi belli oldu! Fırtına'nın Adana kafilesi belli oldu! 16:36
FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? 16:33
Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman? Barcelona - Anadolu Efes maçı ne zaman? 16:25
Al Ittifaq - Al Fateh maçı ne zaman? Al Ittifaq - Al Fateh maçı ne zaman? 16:17
Daha Eski
Al Taawon - Al Tai maçı ne zaman? Al Taawon - Al Tai maçı ne zaman? 16:15
Al Riyadh - Al Shabab maçı ne zaman? Al Riyadh - Al Shabab maçı ne zaman? 16:13
Aslan'ı geri çevirmişti! Pişman oldu Aslan'ı geri çevirmişti! Pişman oldu 15:59
F.Bahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular... F.Bahçe'den radikal karar! Yerli futbolcular... 15:55
Molde - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Molde - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? 15:40
Hacken - Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Hacken - Karabağ maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 15:38