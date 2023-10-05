Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Adana Demirspor maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Onuralp Çevikkan

4. Stefano Denswil

5. Rayyan Baniya

6. Jens Stryger Larsen

7. Eren Elmalı

8. Arif Boşluk

9. Mehmet Can Aydın

10. Dimitris Kourbelis

11. Abdülkadir Ömür

12. Anastasios Bakasetas

13. Enis Bardhi

14. Göktan Gürpüz

15. Tonio Teklic

16. Berat Özdemir

17. Umut Güneş

18. Mahmoud Trezeguet

19. Edin Vişça

20. Taxiarchis Fountas

21. Paul Onuachu

22. Umut Bozok

23. Enis Destan