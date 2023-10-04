Trabzonspor Avrupa’nın zirvesinde! Devleri geride bıraktı

Duran toplardaki üstünlüğünü Pendikspor maçında da gösteren Trabzonspor, bu sezon frikik ve köşe vuruşlarında istediği sonuçları almaya başladı. Fırtına bu süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan üçüncü takım (15 gol) olarak öne çıkarken, 7 maçta duran toplardan tam 5 gol kaydetti.

Bjelica'nın öğrencileri, bu performanslarıyla Süper Lig'de ve Avrupa'da da zirveye oturdu. Trabzonspor'u 4 golle Arsenal, Liverpool ve Leverkusen takip etti. Bakasetas 2 golle bu başarıda önemli bir rol oynarken, Benkovic, Onuachu ve Denswil de birer golle katkı sağladı.