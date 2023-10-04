Haberler Trabzonspor Trabzonspor Avrupa’nın zirvesinde! Devleri geride bıraktı

Trabzonspor Avrupa’nın zirvesinde! Devleri geride bıraktı

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor, İlk 7 haftada attığı duran top gollerle çarpıcı bir istatistik yakaladı. Avrupa’da zirveye oturan bordo-mavili takımı dev kulüpler takip etti. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor Avrupa’nın zirvesinde! Devleri geride bıraktı

Duran toplardaki üstünlüğünü Pendikspor maçında da gösteren Trabzonspor, bu sezon frikik ve köşe vuruşlarında istediği sonuçları almaya başladı. Fırtına bu süreçte Süper Lig'de en fazla gol atan üçüncü takım (15 gol) olarak öne çıkarken, 7 maçta duran toplardan tam 5 gol kaydetti.

Bjelica'nın öğrencileri, bu performanslarıyla Süper Lig'de ve Avrupa'da da zirveye oturdu. Trabzonspor'u 4 golle Arsenal, Liverpool ve Leverkusen takip etti. Bakasetas 2 golle bu başarıda önemli bir rol oynarken, Benkovic, Onuachu ve Denswil de birer golle katkı sağladı.

DİĞER
Hırvatistan-Türkiye maç biletleri satışa çıktı mı? EURO 2024 Hırvatistan-Türkiye maçı bilet fiyatları ne kadar, ne zaman satışa çıkacak?
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 16 terör hedefi vuruldu
G.Saray'ın yıldızına İspanyol kancası!
G.Saray'ın grubundaki güncel puan durumu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica'dan Beşiktaş taktiği!
Şanssız Kourbelis
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Kelebek (lupus) hastalığı nedir?
TV 8,5 CANLI İZLE
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa’nın Okan’ı Avrupa’nın Okan’ı 06:31
Zafer gösterisi Zafer gösterisi 06:31
Esas duruşa geç Erik Ten Hag! Esas duruşa geç Erik Ten Hag! 06:30
Son imparator Okan Buruk Son imparator Okan Buruk 06:28
İşte tecrübe işte Mertens İşte tecrübe işte Mertens 06:24
Old Trafford'da sihrini sergiledi Old Trafford'da sihrini sergiledi 06:23
Daha Eski
Hayati dokunuş Hayati dokunuş 06:21
Susturucu Zaha Susturucu Zaha 06:18
Tete için şok iddia Tete için şok iddia 06:16
"Biraz kötü biraz iyiyim" "Biraz kötü biraz iyiyim" 06:14
Rüya gibi bir gece Rüya gibi bir gece 06:12
Drogba G.Saray’ı unutamadı Drogba G.Saray’ı unutamadı 03:30