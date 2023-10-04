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Mendy için ret kararı!

PFDK, Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Mendy için ret kararı!

PFDK, Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti. Bu kararla birlikte 23 yaşındaki ön liberonun Adana Demir sınavında forma giymemesi kesinleşti.

Savaşçı Denswil

Denswil'in, Call of Duty oynadığı görüntüler sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. İbrahim Tatlıses'in "Aramam" şarkısı eşliğinde oyun oynayan bordomavili stoperin görüntüleri, Trabzonsporlu taraftarların yanı sıra diğer takım taraftarları tarafından da en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Trezeguet ile özel

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın hedefinde bazı futbolcuların bireysel performanslarını artırmak var. Hırvat çalıştırıcı, bu konuda idman sonralarında özel görüşmeler yapıyor. Trezeguet ile bir araya gelen Bjelica'nın Mısırlı sol kanattan beklentilerini detaylıca aktardığı ifade edildi.

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