Haberler Trabzonspor İhanet edemeyiz

İhanet edemeyiz

Yönetici Kılıç: Peş peşe şampiyon olabilirsiniz ama yarın yönetilemeyecek bir kulüp bırakmak, gelecekteki Trabzonsporlulara ihanet olacaktır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
İhanet edemeyiz

Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç, Trabzonspor'da zorlukları aşıp önemli işlere imza atacaklarından kimsenin şüphe duymamasını istedi. Kılıç, şu anda 900 milyon liranın üzerinde bireysel para aktarımı, aynı zamanda 70 milyon euro'ya yakın sponsorlukları kulübe aktarmış bir kulüp başkanına sahip olduklarını ifade ederek, "Elini taşın altına değil, bedenini taşın altına koymuş bir başkana sahibiz. 3 milyarın üzerindeki borcu yönetilebilir hale getirmek için yoğun bir mesai içerisindeyiz. Peş peşe şampiyon olabilirsiniz ama yarın yönetilemeyecek bir kulüp bırakmak, gelecekteki Trabzon ve Trabzonsporlulara ihanet olur" diye konuştu.

Tamamı Türk olsun isterim

Hayallerinden birinin tamamı Türk oyunculardan oluşan kadrosuyla Süper Ligde mücadele eden bir takım kurmak olduğunu belirten Kılıç, "Biraz yerel bakarsak, 3. Lig'de başkanlık yaparken, Değirmenderespor'da A'dan Z'ye Trabzonlu olan gençlerle profesyonel kadro kurup 2.Lig'e çıktık. Şimdi Süper Lig'de tamamı Türk oyunculardan oluşan bir takım neden kurulmasın" ifadelerini kullandı.

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