Çift kalede Bjelica fırtınası

Fırtına dün idmanda çift kale maç oynadı. Turuncu takım, Abdülkadir Ömür ve Onuachu'nun golleriyle karşılaşmayı kazandı. Mavi takımın sayısını Bakasetas attı. Bjelica'nın çift kale maçı sık sık durdurup uyarılarda bulunduğu ve özellikle de kısa paslarla savunmadan çıkılması konusunda ikaz yaptığı belirtildi.

ÇAKIR'I TEBRİK ETTİ

KaptanUğurcan Çakır, 10 kişi kalan takımına Siltaş Yapı Pendikspor karşısında can simidi oldu. Rakibin kritik ataklarında gole geçit vermeyen milli kaleci, 89'uncu dakikada Görkem'in yakın mesafeden vuruşunda mutlak golü önlemeyi başardı. Teknik direktör Nenad Bjelica, 27 yaşındaki eldiveni özel olarak kutladı.