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PFDK'dan Batista Mendy kararı! Yapılan itiraz reddedildi

TFF, Trabzonspor'un Pendikspor maçında kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 15:08
PFDK'dan Batista Mendy kararı! Yapılan itiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor'un Pendikspor maçında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gören Batista Mendy'nin cezasına yaptığı itiraz talebini reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Süper Lig'in 7'nci haftasında oynanan Trabzonspor-Pendikspor karşılaşmasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılan Mendy'nin cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin 'somut olayda şahısta hata hali bulunmadığından reddine' karar verdi.

Öte yandan ligde erteleme maçında yapılan İstanbulspor-Galatasaray müsabakasında 'rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine uyguladığı en düşük bilet fiyatının %30'undan fazla fiyat uygulanarak satılmasından dolayı' ev sahibi takıma 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulandı.

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