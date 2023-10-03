Kaptan dümene geçti

Sezon başından itibaren performansıyla en fazla eleştirilen isimlerden olan Uğurcan Çakır, Siltaş Yapı Pendikspor maçının son bölümlerinde etkili kurtarışlarıyla galibiyetin mimarlarından olmuştu. 27 yaşındaki eldivenin, 2-0'dan 3-2 kaybedilen Hatay sınavı sonrası hem kendi psikolojisini hem de takımın motivasyonunu artırmak için de özel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Arkadaşlarıyla daha fazla vakit geçirmeye özen gösteren 1.91 boyundaki eldiven, teknik direktör Nenad Bjelica ile de sık sık görüşüyor.