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Bjelica için kritik sınav

Son haftalarda eleştirilen Hırvat hoca, Adana Demirspor maçını kazanarak hem tartışmaları sona erdirmek hem de yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 06:50
Bjelica için kritik sınav

Adana Demirspor maçı öncesi sıkıyönetim ilan edildi. 2-0'dan Hatayspor'a 3-2 mağlup olunmasının ardından Pendikspor karşılaşması kazanılsa da sergilenen futbol ağır şekilde eleştirilmişti. İlk 7 haftada istediği oyun planını oturtmakta sıkıntılar yaşayan teknik direktör Nenad Bjelica için Adana Demirspor maçı çok kritik. Deplasmanda iç sahaya oranla daha kötü bir istatistiğe sahip olan Bjelica, ligde puan sıralamasında kendisinden üst konumda yer alan rakibini yenerek hem tartışmalara son vermek hem de galibiyet serisi başlatmak istiyor.

DIŞ SAHA KAYIP

Bjelica'nın Trabzonspor ile deplasman performansı iyi değil. Dış sahada oynadığı 8 maçta 6 yenilgi yaşayan Hırvat teknik adam, sadece 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

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