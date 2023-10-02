Trabzonspor'da Paul Onuachu kasırgası! Süper Lig'i sallıyor

Trendyol Süper Lig'de transfer olduğu günden bu yana tam anlamıyla Paul Onuachu fırtınası esiyor. Bordo-mavili takıma transferin son günlerinde katılan Nijeryalı forvet, ayağının tozuyla çıktığı Beşiktaş derbisinde harika bir kafa golü atmıştı. Ardından sol ayağıyla Hatayspor ağlarını havalandırmıştı. Pendikspor maçını da boş geçmeyen 2.01 boyundaki kule, fiziksel olarak da hazır hale geldi. Pendikspor sınavında 90 dakika oynayan Onuachu attığı golün yanı sıra 3 kilit pasla bu alanda lider oldu.

16 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI AMA FİLELERİ SARSAMADI

Paul Onuachu uzun boyunun da avantajıyla ayrıca toplam 9 hava topu mücadelesine girdi ve bunların 6'sını kazanmayı başararak bu alanda da zirvede yer aldı. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Southampton formasıyla 16 maçta gol atamayan 29 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'da 3 gol ve 1 asistlik performansı ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. Onuachu daha önce Belçika'da gol krallığı sevinci yaşamıştı. Bjelica, dev golcü ile ilgili, "Her geçen hafta daha da iyi olacak" dedi.

SON GOLLERİNİ SERAİNG'E ATMIŞTI

Son gollerini 29 Ocak 2023 tarihinde Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Paul Onuachu, Southampton'da ise fileleri sarsmayı başaramamıştı. Danimarka ekibi Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 kez fileleri sarmış ve 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

KULE FORVETLER COŞTURUYOR

Karadeniz devinde son 4 senede forvet hattında uzun boylu futbolcular, oldukça iyi performans ortaya koyuyor. 2019-2020 sezonunda 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 49 resmi maçta 33 golle patlama yapmıştı. Bordomavililerin şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda takımın gol yükünü çeken 1.93'lük Andreas Cornelius da toplam 49 müsabakada 20 kez fileleri sarsmıştı

2020-21'DE PATLAMA YAPMIŞTI

2019 yazında 6 milyon euro'ya Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Onuachu asıl büyük patlamasını burada gerçekleştirdi. Nijeryalı yıldız, Genk ile 2020- 21 sezonunda 41 karşılaşmaya çıktı. 35 gol, 5 asistle 40 gole doğrudan katkı verdi