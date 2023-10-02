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İç sahada 2.5 ortalama

Trabzon, iç sahada oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan aldı. 2.5 puan ortalamasını yakaladı. Karadeniz devi, iç sahada geçen sezon A.Gücü'nü 2-0, K.Gümrük'ü 4-1, Alanya'yı 5-1 yenerken, bu sezon Antalya'yı 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendik'i da 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
İç sahada 2.5 ortalama

Alınan 12 puanın 9'u içerde

Fırtına, bu sezon Süper Lig'de topladığı 12 puanın 9'unu iç sahada elde etti. Bordo-mavililer, bu maçlarda Antalyaspor, Beşiktaş ve Pendikspor'u mağlup ederken; dış sahada tek 3 puanını Kasımpaşa deplasmanında 5-1'lik sonuçla aldı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor. Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Hırvat hoca yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.

Fırtına, Bjelica ile derbilerdeki ilk galibiyetini de sahasında bu sezon 5. haftada Beşiktaş'ı 3-0 yenerek elde etti. Üç büyük rakibi karşısındaki en son galibiyet sevincini, geçen sezonun 14. haftasında F.Bahçe'yi evinde 2-0 yenerek yaşayan Fırtına, Beşiktaş karşısında 266 günlük galibiyet özlemini bitirdi.

Sadece Rize'ye yenildi

Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı. Trabzonspor, iç sahada 19 gol atarken; kalesinde 6 gol gördü.

Fırtına dışarıda kayıp

Takım, Bjelica ile deplasmanlarda kötü bir performans gösterdi. Fırtına, Hırvat hocayla 8 deplasmanda 6 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayarak 6 puanda kaldı. Fırtına, iç sahada 2.5 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 0.75 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

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