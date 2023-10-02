Garip bir kırmızı kart

Pendiskpor maçının 72. dakikasında gördüğü ikinci sarı ve ardından kırmızı kartla oyundan atılan Batista Mendy, büyük şok yaşamıştı. Fransız ön libero, sosyal medya hesabından hem sitem etti hem de bordo-mavili taraftardan özür diledi. 23 yaşındaki yıldız, "Bu garip kırmızı kart yüzünden hayal kırıklığına uğrayan hayranlarımızdan özür dilerim. Ama bizim için iyi bir galibiyet, en önemlisi bu" dedi. Mendy'nin paylaşımının altına taraftarlar, "Bu takımdaysan böyle saçma kararlara alışacaksın" yorumları yaptı.