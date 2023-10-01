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Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor.

Süper Lig devi Trabzonspor, 52 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı Nenan Bjelica önderliğinde kendi evinde çıktığı maçlarda bileği bükülmedi. Kendi sahasında farklı bir oyun ortaya koyan bordo-mavililer rakiplerine geçit vermiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 16:28
Trabzonspor'un sahasında bileği bükülmüyor.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.

Trabzonspor, iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalamasını yakaladı.

Karadeniz ekibi, iç sahada geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup ederken, bu sezon Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

DEPLASMANDA İSE HENÜZ İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde iç sahadaki başarısının aksine deplasmanlarda istediği performansı bir türlü gösteremedi.

Bordo-mavili takım, Hırvat teknik adam yönetiminde 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayarak 6 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi, iç sahada 2,5 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalarken dış sahada ise 0,75 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

12 PUANIN 9'U İÇ SAHADA

Trabzonspor, bu sezon ligde topladığı 12 puanın 9'unu iç sahada elde etti.

Bordo-mavililer, bu maçlarda Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş ve Pendikspor'u mağlup ederken dış sahada tek 3 puanını Kasımpaşa deplasmanında 5-1'lik sonuçla elde etti.

İÇ SAHADA FARKLI GALİBİYETLER

Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde büyük maçlardaki ilk galibiyetini de sahasında bu sezon 5. haftada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederek elde etti. Üç büyük rakibi karşısındaki en son galibiyet sevincini, geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 2-0 yenerek yaşayan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahasında aldığı sonuçla 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.

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