Spor yazarları Trabzonspor-Pendikspor maçını değerlendirdi

Bahattin Şimşek, çok kötü maç yönetti. Pendikspor'un attığı ilk golde Midstjö, Mendy'nin ayağındaki topa dokunmadan önce sol kol ve omzunu sağ koluyla çevirip avantaj sağladıktan sonra topa dokunuyor. Yerden bir şey yok gibi görünüyor ama üst bölgede havada faul var. Mendy'nin atılışında da yine Midstjö yüzüne çok darbe gelmeden pozisyonu egzajere ederek kendini yere bıraktı. Zaten Bahattin Şimşek bunları görüp doğru müdahale etmedi. Alper Ulusoy da VAR odasında var mıydı yok muydu? Onu da sanırım kimse anlayamadı. Bjelica, bir an önce Trabzonspor'a hem hücum hem de savunmada daha farklı ve de güçlü bir oyun haritası bulmalı ve çıkarmalıdır.