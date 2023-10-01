Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Rekortmen Onuachu! Adını tarihe yazdırdı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Rekortmen Onuachu! Adını tarihe yazdırdı

Trabzonspor’un süper forveti Beşiktaş ve Hatayspor’un ardından Pendikspor ağlarını da havalandırdı... 29 yaşındaki futbolcu, harika bir kafa golü daha atıp adını tarihe yazdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Rekortmen Onuachu! Adını tarihe yazdırdı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Süper Lig'de transfer olduğu günden bu yana Paul Onuachu fırtınası esiyor. Bordo-mavili takıma transferin son günlerinde katılan Nijeryalı forvet oyuncusu ayağının tozuyla çıktığı maçta Beşiktaş derbisinde harika bir kafa golü atmıştı. Ardından sol ayağıyla Hatayspor ağlarını havalandırmıştı. Dünkü Pendikspor maçında gözler yine onun üzerindeydi. Maçın başında kazanılan duran topta rakip ceza sahası içinde çok iyi pozisyon aldı. Anastasios Bakasetas'ın ortasına arkadan hareketlenerek vurdu, ağları sarstı.

TABELAYI 4 KEZ DEĞİŞTİRDİ

Paul Onuachu, Pendikspor filelerini havalandırarak adını tarihe yazdırdı. 29 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili formayla çıktığı ilk 3 maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Trabzonspor'da sezonun ilk 3 maçında fileleri sarsan 2 oyuncu daha var. Ancak Burak Yılmaz ikinci, Anthony Nwakaeme ise 3. sezonunda başarabilmişti. Hiçbiri Onuachu gibi gelir gelmez bu yüzde ile gol atamamıştı. Onuachu böylece Trabzonspor formasıyla çıktığı 3 maçta tabelayı 4 defa değiştirdi. 3'ünde fileleri kendi havalandırdı, Hatay maçında Visca'ya 1 asist yapmıştı

DİĞER
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs bu hali şaşırttı! Yıllar ona da acımasız davrandı...
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor! Geri sayım başladı: Emekli, esnaf, işçi, memur, ev kadını, gençler...
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe...
Ahmet Çakar: Premier Lig'deki gibi olsun!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sert eleştiri! "Çok kötü maç yönetti"
Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
💥SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (30 EYLÜL)
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? (30 EYLÜL)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı 00:52
İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı İngiltere'de skandal olay: Yanlış ofsayt kararı 00:51
Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe... Toroğlu'dan şampiyonluk yorumu: G.Saray ve F.Bahçe... 00:46
Toroğlu açıkladı! Torreira'nın hareketi penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Torreira'nın hareketi penaltı mı? 00:38
Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele... Buruk'tan sakatlık açıklaması! Ndombele... 00:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:38
Daha Eski
Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı Zaha siftah yaptı! G.Saray ikinci yarıda açıldı 00:38
Icardi'nin serisi son buldu! Icardi'nin serisi son buldu! 00:38
RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte o anlar RAMS Park'ta gecikmeli gol sevinci! İşte o anlar 00:38
G.Saray'ın golü öncesi faul var mı? G.Saray'ın golü öncesi faul var mı? 00:38
Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü! Nenad Bjelica'dan 2 yıldıza büyük övgü! 00:38
Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert sözler! Ertuğrul Doğan'dan maç sonu sert sözler! 00:38