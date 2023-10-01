İşte gerçek Baka

Önce duran topu harika değerlendirip Paul Onuachu'yu meşin yuvarlakla buluşturdu. O da ağları sarstı. Ardından frikikte bir kez daha topun başına geçti. Baraj altında yatan oyuncuya çarpan top Pendikspor ağlarıyla buluştu. 7 hafta sonunda 3. defa fileleri sarstı. Onuachu'ya attığı müthiş pasla asist hanesini de doldurdu.

Bakasetas bu sezon attığı 3 golü de duran toplardan buldu. Yunan yıldız, Çaykur Rizespor'a penaltıdan atmıştı. Beşiktaş ve Pendikspor ağlarını ise frikikten bulduğu gollerle havalandırdı