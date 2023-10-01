Bjelica: Hakemler garipti

Pendikspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, hak edilmiş bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hırvat hoca, hakemleri eleştirdi: "Hakem yönetimi ile ilgili kesinlikle mutlu olamayız. Değişik bir hakem yönetimi vardı. Bizim hakemlerden beklentimiz kesinlikle bir yardım değil, saygı istiyoruz. Burada oynayan herkes aileleri ve gelecekleri adına takımları için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hakemlerin de buna yardımcı olması gerekiyor. Sahada o saygıyı göremedik. Bjelica Başkan Ertuğrul Doğan'ın maç sonrası açıklamalarının sorulması üzerine "Başkanımız harika bir insan. Onun, benim, oyuncular üzerinde inanılmaz baskı var. Şehir insanlar bütün konuşulanları düşünüldüğünde inanılmaz baskı var. Bu baskının olmasını istemem" dedi.