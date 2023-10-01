Adana Demirspor 4 - 0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET) | Balotelli şov yaparak döndü!

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti.
Adana Demirspor sahasında Mario Balotelli'nin şov yaparak geri döndüğü maçta Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Akdeniz ekibinde yıldız oyuncu Mario Balotelli 30 ve 47. dakikada attığı gollerle skoru 2-0 yaptı.
Younes Belhanda ise 71. dakika da attığı golle farkı 3'e çıkardı.
Maçta son sözü ise 87. dakika da attığı golle Tayfun Aydoğan söyledi.
Adana Demirspor bu skorka puanını 14 yaparak, Beşiktaş'ın hemen önünde 3. sırada yerini aldı.
ALANYASPOR GALİBİYETİ UNUTTU
Süper Lig'de ilk galibiyetini ligin ilk haftasında alan Alanyaspor ise, galibiyeti unuttu.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında da Adana Demirspor'a mağlup olan Alanyaspor 7 puanla 13. sırada kendine yer buldu.