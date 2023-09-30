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Trabzonspor - Pendikspor maçı sonrası Onuachu: Kendi karakterimizi gösterdik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerin yıldız golcüsü Paul Onuachu, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:24
Trabzonspor - Pendikspor maçı sonrası Onuachu: Kendi karakterimizi gösterdik

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Paul Onuachu, Pendikspor maçını da boş geçmedi ve takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Başarılı oyuncu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Mücadelenin de güzel bir örneğini gösterdik." dedi.

İşte o sözler...

"Bugün gayet iyi bir mücadele ettik takım olarak. Kendi karakterimizi de gösterdik son 20 dakikada. Her top için her saniye mücadele ettik. Önemli olan 3 puan almak. Mücadelenin de güzel bir örneğini gösterdik."

"Kendi performansım için mutluyum elbette ama beni ilgilendiren takımın performansı. Adaptasyon zaman ister ama şu an erken zamanda bunu yakaladık. Rakibimiz de iyi mücadele etti."

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