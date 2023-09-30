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TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. 7. hafta müsabakasında iki ekip de 3 puanı alarak yükselişe geçmek için sahada yer alacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Bahattin Şimşek düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy yer alacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 14:43 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 14:51
TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Pendikspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem, Sequeira, Berkay, Welinton, Serkan, Vukovic, Endri, Romero, Midtsjo, Lusamba, Thuram

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