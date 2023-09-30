TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE - Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Pendikspor maçı 30 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor. Karadeniz ekibinde Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem, Sequeira, Berkay, Welinton, Serkan, Vukovic, Endri, Romero, Midtsjo, Lusamba, Thuram