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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas: Pendikspor'u domine ettik!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bordo mavililerde Anastasios Bakasetas karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 18:30
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas: Pendikspor'u domine ettik!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor evinde Pendikspor'u konuk etti. Bordo mavililer rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor'un 2. golünü kaydeden Anastasios Bakasetas karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE BAKASETAS'IN SÖZLER

Anastasios Bakasetas: "Bugün maça gayet iyi başladık. Rakibimiz Pendikspor'u domine ettik. Erken bir gol attık, ardından 2. gol geldi. İyi oynuyorduk ama rakibimizin golü bulmasıyla birlikte ikinci bölgede bekledik. Kırmızı karttan sonra tüm planlar değişiyor elbette. Biz de bu planlara çabuk ayak uydurarak en önemli şey olan 3 puana ulaştık." ifadelerini kullandı.

"GARİP BİR GOL OLDU"

Karşılaşmadaki 2. golü kaydeden Bakasetas, "Gol için şunu söyleyebilirim; biraz garip bir gol oldu ve biraz da şanslıydım. Oyuncuya çarpıp içeri gitti. Tam olarak orayı hedeflememiştim. Şutu atmadan önce şu vardı kafamda; ne kadar sert vurursam kalecinin kurtarması o kadar zor olur. Rakibe de çarpıp içeri girdim. Paul Onuachu çalıştığım en uzun boylu oyuncu. Oyun içerisinde inanılmaz yardımcı oluyor. Takım için mücadele ediyor. Sadece duran toplarda değil maçın genelinde bize yardım eden tam bir takım oyuncusu." ifadelerini kullandı.

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