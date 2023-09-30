Pepe hazır değil

Fırtına'nın 1 yıllığına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin euro'ya kadrosuna kattığı Pepe, sakatlığı nedeniyle takımla idmanlara başlayamadı.
Fırtına'nın 1 yıllığına 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti olmak üzere 3 milyon 350 bin euro'ya kadrosuna kattığı Pepe, sakatlığı nedeniyle takımla idmanlara başlayamadı. Transferinin ardından Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının kadrosunda yer alamayan Fildişi Sahilli oyuncunun bireysel başlayacağı çalışmalarla hazır hale getirilmesinin planlandığı açıklandı.