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Paul Onuachu Trabzonspor tarihine geçti! İlk 3 maçta 3 gol!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Pendikspor'a attığı golle tarihe geçti. Nijeryalı santrfor, bordo-mavili kulüpteki ilk sezonunda ilk üç sınavında da gol atan ilk futbolcu oldu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 16:24
Paul Onuachu Trabzonspor tarihine geçti! İlk 3 maçta 3 gol!

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, gollerine devam ediyor.

Nijeryalı santrfor, Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor maçlarının ardından Pendikspor maçında da ağları havalandırdı.

Onuachu, Pendikspor maçında attığı golle Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonundaki ilk üç sınavında da gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

29 yaşındaki oyuncu ayrıca oynadığı maçlarda 4 isabetli şutun 3'ünü gole çevirmiş oldu.

2.01'lik golcünün ayrıca Trabzonspor'un attığı son 6 golün 4'ünde imzası bulunuyor.

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