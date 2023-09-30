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Onuachu tarihe geçebilir

Nijeryalı santrfor, Pendik sınavını boş geçmezse Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonundaki ilk üç maçında da gol atan ilk isim olacak. Sörloth, 1 golde kalmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Onuachu tarihe geçebilir
Trabzonspor'un yaz transfer döneminde Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2.01'lik golcü, Pendikspor maçına zoru başarmak için çıkacak. Nijeryalı santrfor, bu hafta da ağları sarsarsa yakın tarihte görülmemiş şekilde Trabzonspor'a transfer olduğu ilk sezonundaki ilk üç sınavında da gol atan ilk futbolcu olacak. Onuachu, ilk iki maçı olan Beşiktaş ve Atakaş Hatayspor karşılaşmalarında birer kez fileleri havalandırmıştı. Ayrıca 1 de asist yapmayı başardı. 24 golle krallık yaşayan son Trabzonsporlu olan Sörloth bile ligdeki ilk üç maçında bir gol atabilmişti
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