Gözler Bjelica'da

Geçtiğimiz hafta Hatayspor deplasmanında alınan şok mağlubiyet sonrası teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadroda köklü bir değişim yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Hırvat teknik adamın, 2 haftadır kulübeye çektiği Trezeguet'yi ilk 11'de görevlendirmesi beklenirken, orta sahada ise Bardhi, Bakasetas ve Abdülkadir Ömür üçlüsünden en az birinin yedek kalma ihtimali yüksek. Bjelica'nın ayrıca savunma kurgusunda da değişim yapabileceği öğrenildi.

KOURBELIUS GÖZDEN DÜŞTÜ

Kourbelius, Mendy'nin gelmesinin ardından gözden düştü. Ligin ilk 3 haftasında 255 dakika görev yapan daha sonra sakatlığı nedeniyle 4. haftadaki Kasımpaşa maçında görev alamayan Yunan futbolcu, son 2 maçta formayı Mendy'ye bıraktı.