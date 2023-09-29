Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan takıma flaş uyarı!

Trabzonspor yarın oynayacağı Pendikspor karşılaşmasına odaklandı. Süper Lig'de Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetleriyle seri yakalayan bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta Hatayspor karşısında şok bir yenilgi almıştı. 2-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fırtına'da gözler artık Pendikspor maçına çevrildi. Bordo-mavili futbolcular, Papara Park'ta taraftarı önünde oynayacağı mücadelede kazanarak hem kendilerini affettirmek hem de yeni bir seri başlatmayı hedefliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica da oyuncularıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Hatayspor mücadelesinin geride kaldığını hatırlatan Hırvat çalıştırıcı, Pendikspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini ifade etti. Oyuncularına güvenini dile getiren Bjelica, "İyi futbol ortaya koyduğumuzda sonuç aldığımızı geçen haftalarda gösterdik. Pendikspor maçında da iyi oynayarak kazanacağımıza inanıyorum. Hafta boyunca yaptığımız çalışmaları sahada gösterirsek 3 puanı alırız. Taraftarımızın önünde kazanarak çıkışa geçmeli ve ligde yeni bir seri başlatmalıyız. Ardından da Adana Demir karşılaşmasına odaklanacağız. Size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncularıyla toplantı yapan Bjelica, Pendik maçıyla yeni bir seri başlatacaklarını söyledi. Hafta boyunca sıkı bir çalışma yapan futbolcular, Pendikspor maçı için galibiyet sözü verdi.

UĞURCAN'A MORAL VERDİ

Nenad Bjelica son zamanlarda en fazla eleştirilen isimlerden Uğurcan Çakır ile görüştü. Hırvat hoca, başarılı eldivene olan güvenini vurgulayarak destek oldu. Milli file bekçisinin de Pendikspor mücadelesiyle başlayacak süreçten itibaren performansını artırma konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

DÜDÜK ŞİMŞEK'İN

Trabzonspor'un Papara Park'ta Pendikspor'u konuk edeceği maçın hakemi belli oldu. Yarın oynanacak müsabakayı Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek, daha önce 4 kez bordo-mavili ekibin maçında düdük çaldı. Trabzonspor bu maçların 1'ini kazanırken 3'ünden yenilgiyle ayrıldı

EN İYİSİ BENKOVIC

Bu sezon kadrosuna 16 isim katan Trabzonspor'da en istikrarlı oyuncu Filip Benkovic oldu.Hırvat stoper 6 maçta 540 dakika sahada kalarak teknik direktör Nenad Bjelica'nın vazgeçilmezi oldu. Karadeniz ekibinde 459 dakika ile Rayyan Baniya ve 315 dakika ile de Mehmet Can Aydın takip etti.

MESAİ SÜRÜYOR

Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, günü tek idmanla geçirdi. İlk bölümde koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. Taktik çalışmasıyla devam eden idman sonuçlandırma çalışması ile tamamlandı. Bordo-mavililer maçın hazırlıklarını bugün bitirecek.

ONUACHU 20 GOL ATAR

Bordo-mavili ekibin golcüsü Onuachu'ya bir övgü de Fuat Çapa'dan geldi. Belçika'da Het Nieuwsblad'a konuşan tecrübeli hoca, "Muhteşem istatistiklere imza atabilen etkileyici bir santrfor olduğunu biliyoruz. 20 gol atabilir. Fiziksel bir lig olmasından dolayı Onuachu Türkiye'ye uygun" dedi. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetin 2 maçta 2 golü bulunuyor