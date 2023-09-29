Gol yükü eskilerin

Fırtına'nın gol yükünü ağırlıklı olarak geçtiğimiz sezonlarda kadroda yer alan isimler taşıyor. Bu sezon 13 kez fileleri sarsan Trabzonspor'da bu gollerin 9'u geçtiğimiz sezon oynayan isimlerden geldi. Yeni transferlerden Onuachu (2), Benkovic ve Göktan fileleri havalandıran isimler olurken, geçtiğimiz sezon da kadroda bulunan Bakasetas (2), Bardhi (2), Enis Destan (2), Visca (2) ve Denswil kaydetti. Ayrıca 13 golün 10 tanesi yabancı oyunculardan 3 tanesi ise yerli isimlerden geldi.

Geçen yıl 7 gol kaydeden Bardhi, bu sezon 2 defa gol sevinci yaşadı.