Haberler Trabzonspor Bakasetas bekleniyor

Bakasetas bekleniyor

Yönetim kurulu Bakasetas'la ilgili yeni bir karar aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni kontrat öneren bordo-mavililer, teklifi artırmayacak. 2 ay önce yapılan bu öneriye olumlu yanıt vermeyen Bakasetas'la son bir görüşme olacak. Tavrın devam etmesi halinde alternatif arayışına başlanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 06:50
Bakasetas bekleniyor
Yönetim kurulu Bakasetas'la ilgili yeni bir karar aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni kontrat öneren bordo-mavililer, teklifi artırmayacak. 2 ay önce yapılan bu öneriye olumlu yanıt vermeyen Bakasetas'la son bir görüşme olacak. Tavrın devam etmesi halinde alternatif arayışına başlanacak.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçelileri tek başına büyüledi! İsmail Kartal’ın yeni prensi geceye damga vurdu: Taraftarın gönlünde taht kurdu…
Torba dolusu müjde: Milyonların beklediği düzenlemeler Meclis'e taşınıyor!
G.Saray'da zorlu maraton başlıyor!
"Artık bunu takıma yasakladım!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bjelica'dan takıma flaş uyarı!
Gol yükü eskilerin
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? | 29 Eylül 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
CUMA HUTBESİ DİYANET
CUMA MESAJLARI RESİMLİ 🤲 | 2023 yeni, farklı ve anlamlı Cuma mesajları 🌹
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valerie Garnier: Tarih yazdık Valerie Garnier: Tarih yazdık 00:58
Süper kızlar Süper kızlar 00:56
Bakan Bak’tan kutlama mesajı Bakan Bak’tan kutlama mesajı 00:55
A. Madrid yükselişini sürdürdü! A. Madrid yükselişini sürdürdü! 00:49
A. Madrid yükselişini sürdürdü! A. Madrid yükselişini sürdürdü! 00:46
Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti" Toroğlu'dan flaş Livakovic sözleri! "Arkadaşları ayıp etti" 00:10
Daha Eski
"Artık bunu takıma yasakladım!" "Artık bunu takıma yasakladım!" 00:10
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:10
Süper Kupa F.Bahçe'nin! Süper Kupa F.Bahçe'nin! 00:10
F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! F.Bahçe Kadıköy'de rahat kazandı! 00:10
Zaniolo'dan flaş G.Saray itirafı! Zaniolo'dan flaş G.Saray itirafı! 00:10
Dzeko'dan örnek hareket Dzeko'dan örnek hareket 00:10