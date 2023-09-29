Bakasetas bekleniyor

Yönetim kurulu Bakasetas'la ilgili yeni bir karar aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni kontrat öneren bordo-mavililer, teklifi artırmayacak. 2 ay önce yapılan bu öneriye olumlu yanıt vermeyen Bakasetas'la son bir görüşme olacak. Tavrın devam etmesi halinde alternatif arayışına başlanacak.
Yönetim kurulu Bakasetas'la ilgili yeni bir karar aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunan yıldıza 1 milyon 750 bin euro'dan 3 yıllık yeni kontrat öneren bordo-mavililer, teklifi artırmayacak. 2 ay önce yapılan bu öneriye olumlu yanıt vermeyen Bakasetas'la son bir görüşme olacak. Tavrın devam etmesi halinde alternatif arayışına başlanacak.