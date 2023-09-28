Trabzonspor satılamaz

Trabzonspor'da Tüzük Tadil Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak divan başkanlığına Mahmut Ören seçildi. Gündemin kabul edilmesinin ardından 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanarak değiştirilen tüzük maddeleri bölüm bölüm okunduktan sonra, değişiklikler genel kurul üyelerinin oyuna sunuldu. Kanun gereği eski tüzükte yer alan "dernek" ifadesi, "kulüp" olarak tadil edildi. Ayrıca İstişare ve Müze Kurulu kaldırılırken, genç üye kavramının yerine genç taraftar tanımlaması getirildi.