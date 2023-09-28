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Savunma alarm verdi

Hatayspor yenilgisi sonrası “Gol yeme sorunumuz var, bu hoşumuza gitmiyor” diyen Nenad Bjelica, Pendikspor maçı öncesi bu konuda yoğun çalışma yaptırıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Savunma alarm verdi

Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 13 kez fileleri sarsarak en fazla skorer takım olan Trabzonspor, aynı başarıyı savunmada gösteremedi. Fırtına, 9 golle en fazla gol yiyen 5'inci takım durumunda. 6 maçın ikisinde geçit vermeyen Karadeniz devi, Bjelica'nın görevde bulunduğu 14 maçın 11'inde kalesinde gol gördü. Hatayspor yenilgisi sonrası "Gol yeme sorunumuz var, bu hoşumuza gitmiyor" ifadelerini kullanan Bjelica, Pendikspor maçı öncesi bu konuda yoğun bir çalışma programı uyguluyor. Hırvat hoca, takım savunması, bireysel performansların artırılması gibi konularda teknik ekibiyle özel programlar uygulamaya başladı.

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