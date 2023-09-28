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Bize yakışmadı

Trabzonspor’a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Bunun tekrarlamaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. İnşallah yeniden böyle bir sonuç yaşamayız”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Bize yakışmadı

Başkan Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor karşısında alınan mağlubiyetin Trabzonspor'a yakışmayan bir sonuç olduğunu ve bundan sonra yaşanmaması için de ne gerekiyorsa yapmaları gerektiğini söyledi. Başkan Doğan, dün gerçekleştirilen tüzük tadilatı toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bordo-mavili kulübün başkanı, toplantıya katılan üyelere teşekkür ederek, "Gelip burada bize destek verdiler, kulüplerine sahip çıktılar, sağ olsunlar. Gayet güzel havada geçti. Sonuçta herkesin ortak değeri Trabzonspor" ifadesini kullandı.

NENAD BJELICA ILE GÖRÜŞTÜM

Hatayspor maçında alınan yenilgiyle ilgili konuşan bulunan Doğan, "Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bunları konuşuyoruz" açıklamasını yaptı. Bjelica ile her zaman görüştüğünü vurgulayan Doğan, "Birazdan yine görüşeceğiz. Normal görüşmeler. O da sonuçların böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor'un iyi olmasını istiyor, kendisi de öyle. İnşallah benzer sonuçları bundan sonra artık yaşamayacağız" dedi.

GENÇ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Ertuğrul Doğan, kadın taraftarların kombine sahibi olmasıyla ilgili projeye öncülük ederek 200 personeline kombine alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti. Doğan, bu kampanyaya ilginin artmasını istedi.

PLAY-OFF'U DEĞERLENDİRECEĞİZ

Doğan, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin play-off sistemine yönelik söylemleriyle ilgili, "Çok yeni bir konu. Kulübün gelirinin arttırılması için bu tip konuşmalar daha önceden olmuştu. Başkanımız ilk defa dillendirdi. Kendisi herhalde bizi çağıracaktır, bu konuları detaylı konuşacağız. Artısını, eksisini o zaman daha açık konuşabiliriz. Çok sıcak konu, ne olduğunu anlamadan bir yorum yapmam yanlış olur" değerlendirmesinde bulundu.

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