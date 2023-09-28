14 maçta 7 mağlubiyet

Bordo-mavili takım, geçen sezon son 8 maçta takımda görev yapan Hırvat hoca ile 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak ligi 6. bitirdi. Bu sezon ise ilk 6 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı 9 puanla 6. sırada yer aldı.

3'TE 3 ŞANSINI KAÇIRDI

Karadeniz devi, 2-0 önde olmasına rağmen Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Visca ve Onuachu'nun golleriyle rakibine 2 farklı üstünlük kuran Trabzonspor; Rivas, Lamkel ve Bashiru'nun gollerine engel olamadı. Bu yenilgi ile Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından 3'te 3 yapma fırsatını da kullanamadı.