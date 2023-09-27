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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica'ya tepki! Yaptığı değişikler sonrası...

Takım 2-0 öndeyken golleri atan Onuachu ile Visca’yı kenara alan ve 3-2’lik yenilgide başrol oynayan Hırvat hocaya hem taraftar hem yerel medya tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica'ya tepki! Yaptığı değişikler sonrası...

Süper Lig'in 6'ncı hafta kapanış maçında Hatayspor'a konuk olan Trabzonspor, 2-0 önde olduğu karşılaşmanın son 25 dakikasında kalesinde 3 gol görerek sahadan yenilgiyle ayrıldı. Başarılı bir geri dönüş yapan Hatayspor'un koşar adım galibiyeti kucakladığı maç skoru, Trabzonspor taraftarında soğuk duş etkisi yaptı. Bordo mavili takım haftayı 9 puanla altıncı sırada kapatırken, teknik direktör Nenad Bjelica'nın oyuncu değişiklikleri maçın kaderini direkt belirledi. Bordo mavili taraftarlar ve spor basını, yaşanan şok kaybı Hırvat hocanın hanesine yazdı.

MAÇIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bu sezon ligde 6 müsabakadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Bjelica'nın Hatay maçında yaptığı tercihler skora doğrudan etki yaptı. Visca ve Onuachu'un golleri ile 2-0 öndeyken taktik gereği 68'inci dakikada Abdülkadir'in yerine Berat'ı, Onuachu'nun yerine Enis'i oyuna sokan Hırvat hocanın bu kararları sonrası 72'de bordo mavililer ilk golü yedi. Bjelica 83'te Visca'yı oyundan alarak Trezeguet'yi sahaya sürdükten sonra kalesinde 2 gol daha gördü. Visca ve Onuachu'nun çıkması sonrası Bjelica'ya sosyal medyada tepki yağdı.

BEŞİKTAŞ'I YENDİ, HATAY'A KAYBETTİ

Mersin'de oynanan müsabakada sahaya Beşiktaş maçı kadrosunu değiştirmeden süren teknik adam, geçen hafta 3 gollü galibiyeti getiren oyunu Hatayspor karşısında futbolculara sergiletemedi. Maçın gidişatını değiştiren oyuncu değişiklikleriyle taraftarın eleştirisini toplayan Nenad Bjelica, geçen hafta Beşiktaş'a karşı alınan tarihi zafer sevincini de taraftarına unutturdu. Deplasmanda dikiş tutturamayan Hırvat teknik adam bu sezon ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.

ÖNE GEÇTİĞİ 3 MAÇI KAYBETTİ

Bjelica yönetimindeki Trabzonspor, geçen sezon 30'uncu haftada oynanan Sivasspor karşılaşmasında Markovic'in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde gördüğü 4 golle sahadan mağlup ayrılmıştı. Yine Bjelica yönetiminde geçen sezonun 32'nci haftasında Konyaspor'a karşı Hamsik'in golüyle 1-0 öndeyken kalesinde 2 gol görerek sahadan puansız ayrıldı. Bjelica bu sezon ilk kez skor olarak üstün durumdayken rakibinin geri dönüşüyle ilk mağlubiyetini yaşadı. Trabzonspor kariyerinde toplam 14 maça çıkan ve 7 mağlubiyet yaşayan 52 yaşındaki hoca, 3 müsabakada rakiplerinin geri dönüşüyle toplam 9 puan kaybetti.

DEPLASMAN KABUSU

İstikrarı bir türlü sağlayamayan Bjelica en fazla mağlubiyeti deplasmanda yaşadı. Geçen sezonun 30'uncu haftasında takımın başına geçen ve sezon boyunca 8 maça çıkan Hırvat hoca, 4 galibiyet ve 4 yenilgi almıştı. Geçen yıl çıktığı 4 deplasman maçından yalnızca Giresunspor karşısında galip gelen Bjelica, Konyaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir karşılaşmalarında sahadan yenik ayrıldı. Yeni sezonda da deplasman istikrarsızlığını sürdüren Hırvat hoca, bu sezon ligdeki 6 maçın 3'ünü kaybederken Hatayspor karşısında ikinci deplasman yenilgisini yaşadı.

SORUN ÇÖZÜLEMEDİ

Sezon öncesi savunma hattını tamamen değişen ve son maçlarda stoperde Baniya ve Benkovic'i, sağ bekte de Mehmet Can'ı görevlendiren Nenad Bjelica, gol yeme sorununa çözüm bulamadı. Hırvat hoca konu ile ilgili, "Takımın gol yeme sıkıntısı var. Benden önce de vardı şimdi de devam ediyor" ifadesini kullandı.

Sözleri şaşırttı

Taraftarı üzen mağlubiyeti değerlendiren Nenad Bjelica'nın müsabaka sonrası açıklamaları da tepki çekti. Hatayspor savunmasını aşamayan takımın ilk yarıdaki oyununu beğendiğini söyleyen Bjelica'nın, "70 dakikalık bölümde gayet iyi bir oyun ortaya koyduk. 2-0 öne de geçtik. Sonrasında ne olduğunu ben de bilmiyorum. Düşüş yaşadık" sözleri taraftardan eleştiri aldı.

SPOR BASININDAN ELEŞTİRİ

Yerel gazeteler, Hatayspor mağlubiyetini sayfalarında sert şekilde eleştirdi. Hırvat hocayı mağlubiyetten sorumlu tutan spor basını, '3 puanı Bjelica verdi', 'Beşiktaş zaferi tatlı geldi, hastalık Hatay'da baş gösterdi', 'Trabzon şeker komasına girdi', 'Hoca farklı maç izledi sanırız', 'İntihar ettik', 'Bu yenilgi Bjelica'ya yazar' başlıkları attı.

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