"Nicolas Pepe sakat değildi"

Nicolas Pepe'nin transfer süreci için kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Başkan Doğan, "Mevcut sakatlık durumu, Trabzon'da 2. antrenmanda çok istemesinden kaynaklı bir durum. İngiltere, İstanbul ve Trabzon'da sağlık kontrollerinden geçirdik. Herhangi bir sakatlığı yoktu. 8 kişilik sağlık kurulunun imzası var. Kimi aldığımızı biliyoruz. Biz 1 yıllık değil 3 yıllığı da konuştuk. Ancak ortaya çıkan 35-40 milyon euro'luk maliyetler var. En son milli takıma kendisi de aklında olmadığını söylemişti. Şu an motive. Sabah-akşam bir an önce sahalara dönmek için koşturuyor. Bizleri arıyor, hocayla konuşuyor, doktorla konuşuyor. Niyeti çok iyi. Enerjisi çok yüksek" açıklamasını yaptı.

PETKOVIC'İN PERDE ARKASI

"Hocamızın ilk istediği isim Petkovic'ti. Petkovic'in süreci olayı başka bir noktaya getirdi. Sonra bizim Onuachu alternatifimiz vardı ama maliyeti yüksekti. Oyuncu, 18 milyon euro + bonuslarla transfer edilmiy daha önce. Takımın küme düşmesine rağmen beklenti 18-20 milyon euro. Hoca beklemek istedi. Bu transfer döneminde Petkovic dışında alamadığımız kimse yok."

BAKA'YA İYİ TEKLİF SUNDUK

Beşiktaş'ın Bakasetas için teklif yapma durumunun olmadığını belirten Başkan Doğan, "Bizim açımızdan öyle bir konu olmadı. Bakasetas bizden biri artık. Biz kendisine ciddi teklif verdik. 'Düşüneceğim' dedi. Bakasetas bu teklifi düşüneceğim derken gidip görüşme yapacak biri değil. Karakterli bir oyuncu. Kendisini biz, Trabzonspor'da tutmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.