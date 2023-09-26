"Mendy 3 katı maliyetteydi"

Transfer politikalarıyla ilgili Başkan Doğan şunları söyledi: "Son haftaya bırakmamızın sebebi maliyetler. Biz hem borç ödemek hem transfer yapmak zorunda kaldık. Geçen yıldan maaşları duruyor. Ama sen bonservis verip başka oyuncu alıyorsun. Sıkıntı oluyor. Batista Mendy ilk başta 3-4 kat maliyetteydi. O şartlarda alamazdık. Transferde 'doğru zaman, doğru isim ve doğru para' stratejimiz var. Bunu uyguladık.Biz önce sponsorluk bulduk, parayı bulduk, borçları ödedik, sonra dedim ki yarışmam için oyuncu almam lazım."