"Bjelica bize uygun"

Nenad Bjelica'ya güven duyduklarını belirten Başkan Doğan, şunları söyledi: "Şu anda çok değerli hocamız var. Bizim yörenin yapısına çok uygun. Hep takip ettiğimiz hocaydı. Adam hep hırslıydı, ufak takımlarla, düşük bütçelerle başarılar kazanmıştı. Bizimle pazarlık yapmadı. Kolay anlaştık. Hocamızın yapısına uygun şehir. Beşiktaş derbisindeki sevinci hareketleri şehre ısındığını gösteriyor. Zaten Trabzonspor'u biliyordu. 2 gün sonra Sivasspor ile maçımız vardı. 'Ben Sivas'a gideyim' dedi. Büyük cesaretle işin üzerine gitti. Hocamızın aklı, niyeti, hareketleri tarzı, bize çok uygun. Transfer süreçlerinde çok uyumluyduk. Bizimle her konuyu konuştu. Her oyuncuyu aramızda tartıştık."