Volkan Demirel kaybetmedi

Hatayspor'un başında görev yapan Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 26 Süper Lig maçında kaybetmedi. Bu periyotta 15 kez sevinen genç çalıştırıcı 11 de beraberlik yaşadı.

HATAYSPOR NAMAĞLUP

Fırtına, Volkan Demirel'e karşı galibiyet elde ederek hem yükselişini sürdürmek hem de önemli bir eşik atlama sınavı olarak gördüğü karşılaşma neticesinde pozitif havayı sürdürmek amacında. Öte yandan Hatayspor, geride kalan 5 haftanın bileği bükülmeyen takımlarından biri olarak öne çıkmıştı. Oynadığı 5 maçtan 1 galibiyet, 4 de beraberlik çıkaran Hatay, Trabzonspor maçında kayıp yaşamak istemiyor.