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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan ilk 11 yorumu: Şansı hak ettiler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 19:41 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 19:45
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan ilk 11 yorumu: Şansı hak ettiler

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sözlerime başlamadan önce, üzücü deprem felaketiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biz bu maçı Hatay'da oynamak isterdik ama yaşanan acılar sonrası burada oynamak zorundayız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umarım bir sonraki maçı Hatay'da oynarız."

"İlk 11'i değiştirmek için çok fazla nedenimiz yoktu. İlk 11'de oynayan tüm arkadaşlar çok iyi çalıştı, şansı hak ettiler diye düşünüyorum ve aynı 11'le başlıyoruz."

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