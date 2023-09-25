Siftah zamanı

Trezeguet, Hatayspor maçına özel hazırlandı. Ligin ikinci haftasındaki G.Saray derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası Rize ve Kasımpaşa maçlarında görev alamayan Mısırlı sol kanat, Beşiktaş sınavında kadroda yer almıştı. 28 yaşındaki futbolcu derbide ikinci yarıda oyuna dahil olurken, Visca'ya asist yapmıştı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 28 maçta 11 gol atıp 3 asist yapan 1.79 boyundaki yıldız takımın en skorer ismi olmuştu. Bu sezon 3 maçta henüz gol atamayan Trezeguet, Hatayspor maçında bu şanssızlığını kırmak istiyor.