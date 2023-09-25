İlk 11’de tek değişiklik

Bordo-mavililer, yeni transferler Onuachu ve Mendy ile bambaşka bir görüntüye kavuştu. Fırtına, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ederken, sezonun en etkili futbolunu da oynadı. Buna rağmen teknik direktör Nenad Bjelica, bugün Hatayspor karşısında 11'de değişime gitmeye hazırlanıyor. Abdülkadir Ömür'ün bugün kulübeye çekilmesi bekleniyor. Kanatlarda Trezeguet ve Visca'nın, ileri uçta ise Onuachu'nun oynayacağı öğrenildi. Bu 3'lü aslında Beşiktaş derbisinde ikinci yarısına birlikte başlamış ancak Onuachu, sakatlığı nedeniyle 47. dakikada çıkmıştı.