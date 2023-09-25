Trabzonspor'da hedef 3'te 3! Nenad Bjelica Hatayspor maçı 11'ini belirledi

Kasımpaşa ve Beşiktaş zaferleriyle moral bulan bordo-mavililer, Mersin'de oynanacak karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak 3'te 3 yapmak istiyor. Yeni transferleriyle başka bir hava yakalayan Karadeniz devi, teknik direktör Bjelica yönetiminde seri galibiyetlerini devam ettirmenin planlarını yapıyor. Ayrıca alınacak 3 puanla şampiyonluk yolunda teknik heyete ve oyuncu kadrosuna olan güven ortamının artmasını hedefliyor.

HATAYSPOR TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Oğuzhan, Burak, Matondo, Lamkel, Dele-Bashiru, Aburjania, Strandberg, Mendes.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas, Bardhi, Visca, Trezeguet, Onuachu.

BEŞİKTAŞ GERİDE KALDI

Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından oyuncularını hem zihinsel hem de fiziksel olarak Hatayspor sınavına hazırlayan Bjelica, rehavet uyarısında bulundu. Oyuncularına kısa bir konuşma yapan Hırvat çalıştırıcı, "Potansiyelimiz çok yüksek. Bunu zaman içerisinde sizler de çok iyi göreceksiniz. Şu an uyum sürecindeyiz. Bu periyottan geçerken maksimum puanı kazanmamız gerekiyor. İç saha ya da deplasman fark etmez. Beşiktaş galibiyeti artık geride kaldı. Bu bambaşka bir 90 dakika ve yine gerekeni yerine getirmeliyiz" dedi.

BJELICA İLK PEŞİNDE

Nenad Bjelica, 18 Nisan'da takımın başına geçmişti. Hırvat hoca yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de hiç üst üste iki deplasman maçını kazanamadı. Fırtına, ligde bir önceki dış saha mücadelesinde Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup etmişti. Bordomavililer, bugün Hatay'da da galibiyete ulaşabilirse, Bjelica yönetiminde ilk kez peş peşe iki deplasmandan 3 puanla ayrılmış olacak.

BERABERLİĞİ BULUNMUYOR

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın Süper Lig kariyerinde çıktığı 13 maçın hiçbiri berabere bitmedi. Fırtına bu süreçte 7 galibiyet elde ederken; 6 kez ise kaybetti.

YÜZDE 100 HAZIRIZ

Teknik direktör Nenad Bjelica, Hatayspor maçına iyi hazırlandıklarını söyledi. Hırvat hoca, "İlk beş maça baktığınızda kalitesini, neler yapabileceğini gösteren zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bizim odak noktamız kendimiz. Neyi nasıl yapabileceğimizi, bunları nasıl yapmamız gerektiği. Yüzde 100 hazır durumdayız şu anda. Eğer kendi yüzde yüzümüzü verebilirsek diğer maçlar gibi iyi bir sonuçla atlatabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trabzonspor'un rakibi Hatayspor, bu sezon en fazla kalesini gole kapatan takımlardan biri. Çıktığı 5 karşılaşmanın üçünde kalesinde gol görmeyen bordo-beyazlılar, geçen sezon aynı rakama ancak 17 hafta sonunda ulaştı.

TAKIMDA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Fernandez, bugün Hatayspor maçında yok. Ayrıca fiziksel olarak takımla aynı seviyede olmayan Nicolas Pepe de kadroda yer almıyor.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Karadeniz devi ile Hatayspor, 15. kez karşı karşıya gelecek. Fırtına, Hatayspor ile daha önce karşılaştığı 14 mücadeleden 7 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. Bordo mavili ekip, bordo-beyazlı takıma karşı tarihindeki ilk yenilgisini Ocak 2023'te 2-1'lik skorla almıştı.